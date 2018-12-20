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Глава Пентагона подал в отставку

Опубликовано : 21 декабрь 2018 г. 01:29 | Просмотров: 111 | Категория: Мир

Президент США Дональд Трамп объявил, что министр обороны Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале.

Мэттис работал в Белом доме с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом.

Как сообщает Би-би-си, о грядущей отставке Мэттиса Трамп объявил в Твиттере. «Генерал Джим Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля, прослужив в моей администрации министром обороны последние два года, - написал президент. - За время пребывания Джима в должности мы достигли огромного прогресса, особенно в том, что касается приобретения новой боевой техники».

При этом в письме на имя президента сам Мэттис просит не о выходе на пенсию, а об отставке.

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды совпадают с вашими больше, я считаю, что будет правильным уйти с поста. Последним днем моей службы будет 28 февраля 2019 года, дата до которой есть время найти сменщика и подтвердить его назначение», - написал министр обороны США.

Объявление об уходе министра обороны США в отставку произошло на следующий день после того, как Трамп сообщил о победе над силами "Исламского государства" в Сирии и выводе американских войск из Сирии.


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