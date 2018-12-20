Евродепутат назвал посла Румынии в Молдове лакеем Плахотнюка ...

«Посол лишь подтвердил, что является лакеем Плахотнюка. Он более не может представлять интересы Румынии. Его следует отозвать», - подчеркнул Преда изданию Cotidianul, комментируя заявление посла Румынии о том, что Румыния и Венгрия заблокировали критический доклад по Молдове Совета по иностранным делам ЕС.

Ранее, Радио «Свободная Европа» сообщило, что Румыния при поддержке Венгрии высказалась против утверждения документа Совета Евросоюза, в котором выражается обеспокоенность в связи с политическими событиями в Молдове. В отклоненном по инициативе Румынии и Венгрии документе было высказано требование о проведении парламентских выборов в строгом соответствии с международными стандартами и при соблюдении демократических принципов. Кроме того, в документе была выражена обеспокоенность в связи с участившимися случаями давления и запугиваний в Молдове.