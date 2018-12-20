В Москве суд заочно арестовал инициатора «Акта Магнитского» ...

Как сообщает “Интерфакс”, Браудер, который лоббировал введение санкций против российских чиновников, обвиняется российскими властями в организации преступного сообщества, созданного для организации тяжких экономических преступлений.

Уильям Браудер — бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, умершего в российском СИЗО в 2009 году. Он был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран законов, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. "Акт Магнитского" появился после того, как юрист фонда Сергей Магнитский был арестован по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО из-за того, что ему не оказывалась медицинская помощь.

11 декабря Браудер был объявлен Россией в международный розыск. Российские следователи вменяют ему еще и причастность к убийству Сергея Магнитского.

В 2013 и 2017 годах Тверской суд Москвы уже заочно вынес Уильяму Браудеру два обвинительных приговора, суммарно ему назначено девять лет колонии строгого режим​а.