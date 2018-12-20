МЕНЮ
Twitter
﻿ 45
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:02  

Додона лишили и полномочий в области обороны

21.12.2018  

В Москве суд заочно арестовал инициатора «Акта Магнитского»

21.12.2018  

Евродепутат назвал посла Румынии в Молдове лакеем Плахотнюка

21.12.2018  

Глава Пентагона подал в отставку

21.12.2018  

Додон создает альтернативу своей же Партии социалистов (TOP)

20.12.2018  

Украина отменила открытие совместного пункта пропуска на границе в Паланке
все новости

Додона лишили и полномочий в области обороны

Опубликовано : 22 декабрь 2018 г. 00:02 | Просмотров: 496 | Категория: Власть

Полномочия Игоря Додона в качестве главнокомандующего Вооруженными силами были окончательно урезаны Конституционным судом, принявшим это решение по инициативе самого Додона.

В пятницу Конституционный суд посчитал неконституционными претензии Додона относительно исключительности полномочий в области национальной обороны и признал конституционной процедуру принятия парламентом в июле 2018 г. Стратегии национальной безопасности страны и Плана действий по ее внедрению до 2022 г.

По мнению Конституционного суда, в области национальной обороны парламент обладает исключительной законодательной компетенцией.

Это решение было принято после рассмотрения обращения занимающего должность президента Игоря Додона, который пытался оспорить полномочия парламента в принятии Стратегии национальной безопасности Молдовы, настаивая на том, что глава государства является главнокомандующим Вооруженными силами.

Он также просил разъяснить значения некоторых конституционных норм, которые касаются сотрудничества в области обороны парламента и правительства с президентом как главнокомандующим Вооруженными силами.

Ранее уже сообщалось, что в результате сотрудничества поддерживаемого Россией Додона с правящей Демпартией и непротивлениям ее действиям, Додон стал самым бесполномочным президентом за всю историю Республики Молдова. Более того, за два года своего мандата, он пять раз подвергался унизительной процедуре отстранения от должности на несколько минут для подписания ряда законов, либо для приведения к присяге министров правительства Павла Филипа.

Перетерпевший пять унизительных отстранений занимающий должность президента Игорь Додон объявил, что шестого раза он не потерпит и приступил к созданию «национального движения ”Сильный президент - сильное государство”, которое станет альтернативой подконтрольной ему Партии социалистов.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додона лишили и полномочий в области обороны

Додона лишили и полномочий в области обороны ...

Просмотров: 501
Евродепутат назвал посла Румынии в Молдове лакеем Плахотнюка

Евродепутат назвал посла Румынии в Молдове лакеем Плахотнюка ...

Просмотров: 647
Додон создает альтернативу своей же Партии социалистов

Додон создает альтернативу своей же Партии социалистов ...

Просмотров: 1856
Судьи посчитали недостаточно жестким наказание за карикатурное «покушение» на Плахотнюка

Судьи посчитали недостаточно жестким наказание за карикатурное «покушение» на Плахотнюка ...

Просмотров: 2295
Додон готов перенести посольство Молдовы в Иерусалим

Додон готов перенести посольство Молдовы в Иерусалим ...

Просмотров: 473
Евросоюз опровергает отчеты молдавских властей о борьбе с отмыванием денег и оргпреступностью

Евросоюз опровергает отчеты молдавских властей о борьбе с отмыванием денег и оргпреступностью ...

Просмотров: 1892
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 7930
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 30689
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 30642
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9521
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 63919
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 45912
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 19698
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 19001
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Просмотров: 17578
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15277
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 13326
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Просмотров: 13089
ВЛАСТЬ
Додона лишили и полномочий в области обороны

Додона лишили и полномочий в области обороны

21.12.2018  Евродепутат назвал посла Румынии в Молдове лакеем Плахотнюка
20.12.2018  Судьи посчитали недостаточно жестким наказание за карикатурное «покушение» на Плахотнюка
ЛЮДИ
Умер легендарный советский футболист

Умер легендарный советский футболист

25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
19.11.2018  В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Соучастник убийства стал «лицом» кампании по продвижению имиджа полиции

Соучастник убийства стал «лицом» кампании по продвижению имиджа полиции

02.12.2018  У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба
02.12.2018  В кишиневском парке обнаружены человеческие останки
28.11.2018  Пьяная мать оставила умирать на морозе годовалого ребенка



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2018 (102)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker