Бывший лидер Приднестровья приговорен к 16 года тюрьмы ...

В пятницу, Верховный суд Приднестровья заочно приговорил бывшего президента непризнанной приднестровской республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 миллионов приднестровских рублей.

Шевчуку инкриминированы пять преступных эпизодов по двум статьям Уголовного кодекса: получение взяток и превышение должностных полномочий.

Бывший лидер непризнанной республики лишен государственных наград. Ему запрещено в течение пяти лет после освобождения занимать государственные должности. Кроме того, судом назначен штраф в сумме 600 миллионов приднестровских рублей (почти 36 миллионов долларов).

По версии следствия, одним из эпизодов являются незаконные поставки за пределы Приднестровья этилового спирта при покровительстве Шевчука. Суммы взяток, фигурирующие в «деле Шевчука» поражают своими суммами: 1 миллион долларов от бывших руководителей МВД и Таможни, а также 700 тысяч долларов за производство спирта на одном из предприятий с целью вывоза за пределы Приднестровья.

Кроме того, Евгению Шевчуку вменяется организация схемы по единоличному использованию средств «Стабилизационного фонда», учрежденного в мае 2012 года в форме некоммерческой организации, в который деньги отчисляли госпредприятия региона.

Также, Шевчук обвинен в незаконном сокращении пенсий на 30% на протяжении 8 месяцев.

Сам же Шевчук назвал вынесенный ему приговор заказанным местным монополистом «Шерифом» и «публичным приглашением в политику». На своей странице в соцсетях он написал, что в Приднестровье «уже три года правит "прошерифовское большинство" в парламенте под вывеской «Обновления».

«Сегодня, приговор объявленный шерифом это приговор самому шерифу и его окружению. По сути, этот «шерифовский приговор» это не что иное, как публичное приглашение в политику», - считает Шевчук.

Сам Шевчук сейчас находится в России. В 2017 году, при посредничестве властей Молдовы, он тайно покинул Приднестровье. Некоторое время жил в Кишиневе под охраной, а затем выехал с семьей в Россию.