МЕНЮ
Twitter
﻿ 53
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:15  

Бывший лидер Приднестровья приговорен к 16 года тюрьмы

00:02  

Додона лишили и полномочий в области обороны

21.12.2018  

В Москве суд заочно арестовал инициатора «Акта Магнитского»

21.12.2018  

Евродепутат назвал посла Румынии в Молдове лакеем Плахотнюка

21.12.2018  

Глава Пентагона подал в отставку

21.12.2018  

Додон создает альтернативу своей же Партии социалистов (TOP)
все новости

Бывший лидер Приднестровья приговорен к 16 года тюрьмы

Опубликовано : 22 декабрь 2018 г. 11:15 | Просмотров: 424 | Категория: Страна

В пятницу, Верховный суд Приднестровья заочно приговорил бывшего президента непризнанной приднестровской республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 миллионов приднестровских рублей.

Шевчуку инкриминированы пять преступных эпизодов по двум статьям Уголовного кодекса: получение взяток и превышение должностных полномочий.

Бывший лидер непризнанной республики лишен государственных наград. Ему запрещено в течение пяти лет после освобождения занимать государственные должности. Кроме того, судом назначен штраф в сумме 600 миллионов приднестровских рублей (почти 36 миллионов долларов).

По версии следствия, одним из эпизодов являются незаконные поставки за пределы Приднестровья этилового спирта при покровительстве Шевчука. Суммы взяток, фигурирующие в «деле Шевчука» поражают своими суммами: 1 миллион долларов от бывших руководителей МВД и Таможни, а также 700 тысяч долларов за производство спирта на одном из предприятий с целью вывоза за пределы Приднестровья.

Кроме того, Евгению Шевчуку вменяется организация схемы по единоличному использованию средств «Стабилизационного фонда», учрежденного в мае 2012 года в форме некоммерческой организации, в который деньги отчисляли госпредприятия  региона.

Также, Шевчук обвинен в незаконном сокращении пенсий на 30% на протяжении 8 месяцев.

Сам же Шевчук назвал вынесенный ему приговор заказанным местным монополистом «Шерифом» и «публичным приглашением в политику». На своей странице в соцсетях он написал, что в Приднестровье «уже три года правит "прошерифовское большинство" в парламенте под вывеской «Обновления».

«Сегодня, приговор объявленный шерифом это приговор самому шерифу и его окружению. По сути, этот «шерифовский приговор» это не что иное, как публичное приглашение в политику», - считает Шевчук.

Сам Шевчук сейчас находится в России. В 2017 году, при посредничестве властей Молдовы, он тайно покинул Приднестровье. Некоторое время жил в Кишиневе под охраной, а затем выехал с семьей в Россию.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
Бывший лидер Приднестровья приговорен к 16 года тюрьмы

Бывший лидер Приднестровья приговорен к 16 года тюрьмы ...

Просмотров: 420
Украина отменила открытие совместного пункта пропуска на границе в Паланке

Украина отменила открытие совместного пункта пропуска на границе в Паланке ...

Просмотров: 1051
В Международном порту Джурджулешты произошла авария

В Международном порту Джурджулешты произошла авария ...

Просмотров: 986
Новой целью российских ракет станет пограничная с Молдовой Румыния

Новой целью российских ракет станет пограничная с Молдовой Румыния ...

Просмотров: 6482
Катастрофа с участием московского поезда

Катастрофа с участием московского поезда ...

Просмотров: 1076
Россия выплатит ежемесячные надбавки к пенсии для 146 тысяч жителей Приднестровья

Россия выплатит ежемесячные надбавки к пенсии для 146 тысяч жителей Приднестровья ...

Просмотров: 891
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 7937
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 30700
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 30649
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9530
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 63927
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 45915
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 19700
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 19007
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»

Просмотров: 17581
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15281
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 13449
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Просмотров: 13091
ВЛАСТЬ
Додона лишили и полномочий в области обороны

Додона лишили и полномочий в области обороны

21.12.2018  Евродепутат назвал посла Румынии в Молдове лакеем Плахотнюка
20.12.2018  Судьи посчитали недостаточно жестким наказание за карикатурное «покушение» на Плахотнюка
ЛЮДИ
Умер легендарный советский футболист

Умер легендарный советский футболист

25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
19.11.2018  В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Соучастник убийства стал «лицом» кампании по продвижению имиджа полиции

Соучастник убийства стал «лицом» кампании по продвижению имиджа полиции

02.12.2018  У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба
02.12.2018  В кишиневском парке обнаружены человеческие останки
28.11.2018  Пьяная мать оставила умирать на морозе годовалого ребенка



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2018 (103)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker