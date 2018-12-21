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Ушел из жизни Евгений Ткачук

Опубликовано : 22 декабрь 2018 г. 16:43 | Просмотров: 1124 | Категория: Люди

В Кишиневе, на 79-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, скончался Евгений Маркович Ткачук – выдающийся журналист, публицист, историк, светлый и творческий человек, успевший сделать невероятно много для общества, для любящих и ценивших его людей.

Евгений Маркович был настоящим Человеком, Наставником и Гражданином. Даже в самых сложных ситуациях никогда не терял возвышенной веры в человечество и выше всего ценил в людях порядочность, доброту и чистоту сердца. Он умел любить и быть любимым, и был счастлив в семейной жизни — родные и близкие Евгения Марковича чувствовали его нежную и всеобъемлющую любовь всем сердцем и отвечали ему взаимностью. Его храбрость, твердая решимость, благородство, умение ясно видеть путь даже в самые темные времена, неизменно привлекали к нему людей.

Работая в редакциях газет " Молодежь Молдавии", "Вечерний Кишинёв", а затем возглавив газету "Коммунист" и журнал "Мысль", он писал о времени и о людях – прошлого, настоящего и даже будущего. Будущее его завораживало, и именно поэтому он всегда был открыт для общения с молодежью, а 98-м году, в самое непростое и, казалось бы, неподходящее время, создал молодёжный клуб с говорящим названием "Futurum".

Евгений Маркович Ткачук обладал острым умом, удивительным чувством юмора, невероятным интеллектом и широким кругозором – казалось, что круг его интересов и увлечений не имеет границ. Он любил размышлять, беседовать с людьми, жарко спорить с друзьями и товарищами. Интеллектуал, энциклопедист и эрудит, проницательный и невероятно добрый человек — таким его запомнят все, кому посчастливилось знать Евгения Марковича.

В эти скорбные дни друзья и товарищи выражают свои искренние соболезнования семье и близким Евгения Марковича Ткачука.

 

Прощание с Евгением Марковичем Ткачуком пройдет в понедельник, 24 декабря с 10.30 до 12.00 в Библиотеке цивилизаций имени Марка Блока по адресу ул. Н. Йорга, 5. Похороны сосотятся на Центральном кладбище Кишинева.


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