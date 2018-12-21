Прокуратура возбудила уголовное дело по надуманному «делу Козловской» ...

Повестка, подписанная прокурором Денисом Ротару, была опубликована телеканалом TV8. В опубликованном документе сказано, что деятельность Фонда расследуется в рамках уголовного дела № 2018670273, а Козловская рассматривается молдавскими прокурорами в качестве подозреваемой в таких преступлениях, как отмывание денег организованной преступной группой, шпионаж, и незаконное финансирование политических партий или избирательных кампаний.

Пока не известно, почему документ составлен на русском языке (Козловска проживает в Украине, а Фонд - польский). Кроме того, Людмила Козловска не только не имеет гражданства Молдовы, но даже не была в Молдове в обозримом прошлом. В повестке также не указан адрес подозреваемого, что является обязательным в подобного рода документах. В то же время, прокуроры предупредили о возможности насильного привода в молдавскую прокуратуру.

Оформляя повестку, молдавские прокуроры избрали советскую форму обращения к подозреваемым - "гражданка".

Комментируя новость в молдавских СМИ о возможном возбуждении уголовного дела, Козловска написала в соцсетях, что «режим Плахотнюка, похоже, решил себе ни в чем не отказывать и дал распоряжение не только парламенту, но и теперь прокуратуре возбудить уголовное дело». «Ожидать справедливости в Молдове, учитывая какие у вас проходят политические процессы, о которых мы подробно описывали в наших отчетах, не приходится. Самый показательный из последних - аннулирование решением суда результатов выборов в г Кишиневе», - добавила она.

В октябре парламент по предложению депутатов правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка создал следственную комиссию, которой было поручено расследовать «обстоятельства вмешательства во внутренние дела Молдовы фонда „Открытый диалог“ и ее руководителя Людмилы Козловска». Комиссии, состоящей исключительно из депутатов ДПМ и Партии социалистов, было также поручено проверить причастность Фонда к финансированию молдавских оппозиционных партий. В своих выводах комиссия сообщила, что возглавляемый Людмилой Козловска Фонд «Открытый диалог» «вел подрывную работу» против Молдовы, Польши и других восточноевропейских государств, вовлекая в эту деятельность оппозиционных политиков и гражданских активистов. В качестве основных «пособников» Фонда в выводах комиссии упомянуты лидеры оппозиционных партий Майя Санду и Андрей Нэстасе, а также целый ряд общественных деятелей и журналистов, открыто критикующих правящую Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка.