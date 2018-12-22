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(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Опубликовано : 22 декабрь 2018 г. 22:20 | Просмотров: 2940 | Категория: Власть

(ФОТО) Дубай стал привычным местом отдыха для молдавского руководства не только в летний период.

Агентству OMEGA были переданы фотографии, на которых запечатлен родственник олигарха Владимира Плахотнюка, вице-председатель Демпартии, председатель парламента Андриан Канду.

Автор фотографий настаивает, что запечатлел Канду воскресным вечером 7 октября 2018 года, на пляже в Дубае. Еще точнее, фотография была сделана в фешенебельном 5-звездочном отеле Nikki Beach Resort & Spa Dubai, который является одним из самых дорогих отелей Дубая.

Согласно официальным данным, в тот период Канду не имел никаких командировок. Очевидно, спикер парламента решил отдохнуть на выходные после визита в Молдову Маршала Сената Польши Станислава Карчевского, который прошел с 4 по 6 октября по приглашению Канду.


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