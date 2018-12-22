(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая ...

(ФОТО) Дубай стал привычным местом отдыха для молдавского руководства не только в летний период.

Агентству OMEGA были переданы фотографии, на которых запечатлен родственник олигарха Владимира Плахотнюка, вице-председатель Демпартии, председатель парламента Андриан Канду.

Автор фотографий настаивает, что запечатлел Канду воскресным вечером 7 октября 2018 года, на пляже в Дубае. Еще точнее, фотография была сделана в фешенебельном 5-звездочном отеле Nikki Beach Resort & Spa Dubai, который является одним из самых дорогих отелей Дубая.

Согласно официальным данным, в тот период Канду не имел никаких командировок. Очевидно, спикер парламента решил отдохнуть на выходные после визита в Молдову Маршала Сената Польши Станислава Карчевского, который прошел с 4 по 6 октября по приглашению Канду.