В Одессе объявлено о постоянном британском военном присутствии в Черном море и о «сигнале Путину» ...

Как сообщает Би-би-си, гидрографический корабль HMS Echo был направлен в Черное море в начале декабря, после того как Россия захватила три корабля, принадлежащих военно-морским силам Украины, и их экипажи в районе Керченского пролива.

В пятницу Уильямсон посетил легко вооруженный корабль в порту Одессы. Он заявил, что присутствие британского корабля свидетельствует о поддержке Украины в ее противостоянии с Россией. По словам министра, за HMS Echo последуют и другие британские корабли, так что британское военное присутствие в Черном море станет постоянным.

«То, что мы хотим сказать России, что мы хотим сказать президенту Путину - они не могут продолжать действовать без оглядки и без уважения к международному праву и международным нормам», - заявил Уильямсон.

Британский министр провел встречу с семьями 24 украинских моряков, которые сейчас находятся под стражей в Москве.

Ранее на этой неделе украинская сторона сообщила, что британский корабль вошел в гавань одесского порта для обеспечения свободы мореплавания, а договоренность о его визите была достигнута 21 ноября, то есть еще до инцидента в Керченском проливе, когда министр обороны Степан Полторак находился с визитом в Лондоне.

О планах судна пройти через Керченский пролив в Азовское море не сообщалось.

Многие СМИ, в том числе российские, называли HMS Echo разведывательным судном. На сайте корабля его функции описываются как сбор океанографических, гидрографических и иных данных о состоянии океана с целью поддержки действий подводных лодок и десантных операций. На борту корабля имеются легкие вооружения и возможность размещения небольшого отряда морской пехоты.

Британские военные корабли будут сменять друг друга в Черном море и таким образом находиться там практически постоянно. Согласно Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться там не более 21 дня, также ограничивается тоннаж таких кораблей.

По словам Гэвина Уильямсона, визиты британских кораблей в этот регион необходимы в качестве демонстрации «нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права военно-морских флотов иметь возможность действовать в Черном море». «Это не море России, это международное море», - подчеркнул он.