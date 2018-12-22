Додон не смог собрать в Комрате даже ползала ...

(ФОТО) Занимающий должность президента Игорь Додон был проигнорирован даже в поддерживавшей его Гагаузии на прошедших мероприятиях, посвященных очередной годовщине создания Гагаузской автономии.

Мероприятия по поводу 24-й годовщины создания Автономно-территориального образования Гагауз-Ери состоялись в воскресенье в комратском Доме культуры, а Додон был приглашен на них башканом Гагаузии Ириной Влах и главой Народного собрания Гагаузии Владимиром Кыса.

Судя по фотографии с мероприятия, размещенной изданием Nokta, Додону не удалось собрать даже половину зала. При том, что среди зрителей были и представители его аппарата, фигуранты будущего предвыборного списка принадлежащей ему Партии социалистов, охрана, а также журналисты, в зале было не более 50 (пятидесяти) человек.

Примечательно, что на прошедших 13 ноября 2016 года выборах президента, за Додона проголосовало более 99% избирателей Гагаузии.