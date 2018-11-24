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Демпартия Плахотнюка уверена в сговорчивости нынешней непримиримой оппозиции

Опубликовано : 24 декабрь 2018 г. 08:24 | Просмотров: 1671 | Категория: Власть

Возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартия заверяет избирателей, что после выборов лидеры оппозиционных партий Майя Санду и Андрей Нэстасе сядут за стол переговоров с Демпартией.

Об этом заявил в эфире телеканала RTR-Moldova вице-председатель ДПМ, председатель парламента Андриан Канду.

Канду объявил, что «ДПМ победит в выборах», а яростная критика в адрес Демпартии, с которой обрушиваются Майя Санду и Андрей Нэстасе, не помешают им сесть за стол переговоров с ДПМ.

«Они говорят, что категорически не вступят в коалицию с нами, но я думаю, что это исключительно предвыборные заявления. Думаю, мы сядем за стол переговоров и найдем компромисс», отметил Канду. В этой связи заместитель Плахотнюка по партии и его родственник подчеркнул, что «и Санду, и Нэстасе, и Канду, и Филип, и Плахотнюк — мы все любим страну и ставим интересы страны выше собственных эмоций. Значит, мы найдем возможность сотрудничать».

Ранее лидеры оппозиционных партий PAS и Платформа DA неоднократно заявляли о том, что не намерены идти на коалицию с партией Плахотнюка.


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