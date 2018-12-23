Посол Евросоюза поздравил народ Молдовы с наступающими праздниками
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(ВИДЕО) Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко с супругой Мирославой обратились с поздравительным посланием к молдавскому народу по поводу новогодних праздников.
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