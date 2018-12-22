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Ренато Усатый готовит к участию в выборах «Блок Ренато Усатого»

Опубликовано : 24 декабрь 2018 г. 01:25 | Просмотров: 490 | Категория: Власть

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый объявил, что рассматривает возможность выставить на предстоящих парламентских выборах «Блок Ренато Усатого», в состав которого войдет возглавляемая им «Наша партия» и партия «Patria».

Об этом Усатый заявил в воскресенье в своем выступлении в соцсетях. Он также объявил, что недавно партию «Patria» возглавил его однопартиец Сергей Бирюков, а решение выступить единым блоком на выборах будет окончательно принято после открытых консультаций со своими сторонниками.

Усатый назвал предстоящие выборы «спектаклем, в котором участвовать не хочется», отметив, что он был противником участия в них, и не намеревался в них входить, если бы к такому решению пришла вся оппозиция.

«Я не верю в эти выборы, но может произойти чудо», - заявил Усатый, приведя в пример ситуацию с выборами мэра Бельц, где две трети бельчан избрали мэром города сначала Ренато Усатого, а затем и его соратника Николая Григоришина.

В этой связи он озвучил предложение о создании «Блока Ренато Усатого», в который войдут «Наша партия» и партия «Patria», «для того, чтобы люди не путались». «Если решат снять [с гонки] «Нашу партию», а Додон будет об этом умолять, то в этом случае все равно сохраняется блок», - подчеркнул Усатый, обратившись ко всем своим сторонникам с просьбой в ближайшие дни высказаться о целесообразности такой идеи.

Усатый сообщил, что его не пугает избирательный барьер в 8% для блока, по сравнению с 6% для партии. «Если мы решились пробудить страну, тогда закрутим такую свадьбу, о которой услышат и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне», - добавил он.

Лидер оппозиционной «Нашей партии» вынужденно покинул Молдову в условиях начатых в отношении него репрессий и угрозы физического устранения со стороны руководства Молдовы.


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