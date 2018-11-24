В киевском аэропорту рухнула новогодняя елка
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Новогоднее «авиапроисшествие» имело место в аэропорту «Борисполь» под Киевом.
О произошедшем сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Как видно на снимке, разукрашенная ель упала вместе со всеми украшениями. Многие из новогодних шаров разбились.
О пострадавших в ходе инцидента не сообщается. Причины произошедшего на данный момент также неизвестны.
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