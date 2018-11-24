В киевском аэропорту рухнула новогодняя елка ...

Новогоднее «авиапроисшествие» имело место в аэропорту «Борисполь» под Киевом.

О произошедшем сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Как видно на снимке, разукрашенная ель упала вместе со всеми украшениями. Многие из новогодних шаров разбились.

О пострадавших в ходе инцидента не сообщается. Причины произошедшего на данный момент также неизвестны.