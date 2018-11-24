В США продолжается частичное закрытие правительственных учреждений ...

Правительство США находится в режиме «шатдауна», в результате чего четверть государственных учреждений приостановили свою работу.

Как сообщает «Голос Америки», частичное закрытие правительства стало следствием разногласий по бюджету между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом. «Шатдаун» коснулся более 800 000 федеральных служащих, более половины из которых продолжат работать без оплаты.

Разрешить спор по поводу бюджета Конгресс и президент Трамп смогут лишь после Рождества: 24 и 25 декабря являются федеральными праздниками, а ближайшее заседание Сената назначено на четверг.

В центре спора – финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Президент хочет, чтобы Конгресс выделил 5,7 миллиарда долларов на начальный этап этого проекта, общая стоимость которого может превысить 20 миллиардов долларов. В ходе своей успешной предвыборной кампании Трамп пообещал, что расходы на строительство стены покроет Мексика.

«Единственный способ прекратить наркоторговлю, торговлю людьми и попадание криминальных элементов в нашу страну – это стена или барьер», – написал Трамп в воскресенье в своем «Твиттере».

«В полночь президент Трамп решил закрыть правительство из-за своих требований построить средневековую стену на границе, – написал в «Твиттере» сенатор-демократ Дик Дурбин. – Это бессмысленно и жестоко».

Это уже четвертый случай за последние пять лет, когда Конгресс и Белый дом не могут договориться о том, сколько средств выделить федеральному правительству и на какие нужды, и не успевают вовремя принять бюджет, что приводит к частичному закрытию федеральных учреждений.