Друг Плахотнюка назвал Додона «политиком года»
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Российский певец Филип Киркоров, ранее признававшийся в тесной дружбе с Владимиром Плахотнюком объявил Игоря Додона победителем в собственной номинации «Политик года».
Об этом Киркоров объявил в ходе ток-шоу на одном из российских телеканалов, представив и соответствующую статуэтку в виде себя.
Киркоров сообщил, что конкурентами Додона были президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и президент Турции Реджеп Эрдоган.
Занимающему должность президента Молдовы была присвоена статуэтка Киркорова «За то, что не отдал Молдову “дракулам из Евросоюза».
Примечательно, что сам Додон всерьез воспринял весь этот «конкурс» и лично поблагодарил Филиппа Киркорова за присвоенную ему премию в эфире этого же ток-шоу.
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