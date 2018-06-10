Друг Плахотнюка назвал Додона «политиком года» ...

Российский певец Филип Киркоров, ранее признававшийся в тесной дружбе с Владимиром Плахотнюком объявил Игоря Додона победителем в собственной номинации «Политик года».

Об этом Киркоров объявил в ходе ток-шоу на одном из российских телеканалов, представив и соответствующую статуэтку в виде себя.

Киркоров сообщил, что конкурентами Додона были президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Занимающему должность президента Молдовы была присвоена статуэтка Киркорова «За то, что не отдал Молдову “дракулам из Евросоюза».

Примечательно, что сам Додон всерьез воспринял весь этот «конкурс» и лично поблагодарил Филиппа Киркорова за присвоенную ему премию в эфире этого же ток-шоу.