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Накануне встречи с Путиным Лукашенко обвинил Россию в отказе от братских отношений

Опубликовано : 24 декабрь 2018 г. 20:15 | Просмотров: 643 | Категория: Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в Москве уже не воспринимают отношения двух стран как братские.

Об этом Лукашенко сообщил на проведенном им в Минске совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией накануне запланированной на 25 декабря встречи президентов Беларуси и России.

Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.

Он отметил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером. «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», - заявил Лукашенко, цитируемый официальным агентством Белта.

Он также заявил, что Россия отвергла все предложения Белоруссии насчет цен на газ и компенсации за налоговый маневр.

Александр Лукашенко отметил, что по газу на предстоящий год цены урегулированы: «Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, - мы договорились о ценообразовании». «Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра в нефтяной сфере России мы потеряли почти $4,5 млрд. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд», - констатировал белорусский лидер.

25 декабря Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили в Кремле, темами встречи станут двусторонние отношения.


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