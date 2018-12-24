Институт российского теоретика левого движения Кагарлицкого признан «иностранным агентом» ...

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений» известного российского социолога, экономиста, теоретика левого движения Бориса Кагарлицкого.

Как говорится в сообщении минюста России, «автономная некоммерческая организация «Институт глобализации и социальных движений» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

«Институт глобализации и социальных движений» является исследовательской организацией, основанной Борисом Кагарлицким в 2007 году. НКО выступает в поддержку левых политических движений, критикует неолиберализм и изучает опыт различных протестных движений.

Иностранным агентом может быть признана любая некоммерческая организация в России, которая занимается политической деятельностью и при этом получает финансирование из зарубежных источников.