«Оборотень в погонах» отделался штрафом ...

Подполковник полиции Валентин Самоил, арестованный в январе 2018 года за взятку в сумме 200 тысяч евро в обмен на освобождение нескольких бизнесменов, отделлся штрафом в 90 тысяч леев без ограничения права занимать в дальнейшем должности в госструктурах.

Более того, Самоил получил право оплатить лишь половину штрафа в течение 3 суток с момента окончательного вступления приговора в силу.

Столь «суровый» приговор в отношении полицейского-взяточника был вынесен судьей Буюканского суда Геннадием Плэмэдялэ.

Самоил, который на момент ареста был заместителем начальника Управления по борьбе с организованной преступностью в рамках Национальной следственной инспекции МВД полностью признал свою вину.

Согласно материалам дела, он был арестован по обвинению в получении 200 тысяч евро с целью освобождения троих бизнесменов, обвиненных в уклонении от уплаты налогов. Офицер полиции пообещал за эти деньги повлиять на следователей и прокуроров с целью освобождения бизнесменов из-под ареста и их дальнейшего оправдания.

В приговоре описано, как офицер по борьбе с оргперступностью Самоил обеспечил освобождение бизнесменов в результате получения взятки в особо крупных размерах. Несмотря на это, судья ограничился штрафом, приняв во внимание признание вины «оборотнем в погонах».

Кроме того, приговор полицейскому-взяточнику не предусматривает запрет на дальнейшую работу в государственных структурах, включая систему МВД.

Еще находясь под следствием, 26 августа Самоил был замечен на манифестации осужденного за кражу миллиарда долларов Илана Шора, среди обеспечивавших правопорядок полицейских в штатском («тихушников»).

Ранее сообщалось что, несмотря на тяжесть преступления, подполковник полиции Самоил, подозреваемый по делу о взятке в 200 тысяч евро, был переведен на домашний арест, а основным аргументом для домашнего ареста Самоила стало наличие несовершеннолетних детей. Обращает на себя внимание, что адвокатом по этому делу был Раду Чижиченко, обвиненный в давлении на находящегося в румынской тюрьме киллера Виталия Проку. Известно, что Чижиченко является доверенным лицом приближенного Владимира Плахотнюка, генерального секретаря Демпартии Константина Ботнаря.

Кроме того, в определенных полицейских кругах про подполковника полиции Валентина Самоила известно, что он «крышевал» транспорт с контрабандным товаром, перевозимым на кишиневские рынки с одесского рынка «7km», а также оказывал протекцию «черному рынку» ювелирных изделий на центральном проспекте Кишинева.

Примечательно, что и нынешний глава МВД Александр Жиздан в 2004 году был уличен в «крышевании» контрабанды через приднестровский участок границы, которая также направлялась в Молдову с известного одесского рынка. Тогда, Жиздан даже был вынужден уволиться из органов внутренних дел.