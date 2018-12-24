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Лидер Приднестровья вновь увидел смысл во встречах с Додоном

Опубликовано : 25 декабрь 2018 г. 13:23 | Просмотров: 585 | Категория: Страна

Спустя полтора месяца после того, как назвал бессмысленными встречи с Игорем Додоном, лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Бендерах с занимающим должность президента Молдовы.

Как сообщают приднестровские СМИ, официальная встреча Красносельского с Додоном проходит в государственной администрации Бендер, а на встрече «запланировано обсуждение вопросов, связанных с реализацией текущих договоренностей между Приднестровьем и Республикой Молдова».

«Основные темы, предложенные приднестровской стороной к обсуждению, – вопросы в области телекоммуникаций и политически мотивированных уголовных дел. Участники встречи рассчитывают выработать позицию по определению конкретных действий, направленных на решение существующих проблем. Остается в повестке и вопрос миротворчества», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Приднестровья.

До  начала переговоров, Додон с Красносельским в Ново-Нямецком монастыре в Кицканах.

В начале ноября, лидер непризнанной приднестровской республики Вадим Красносельский отказался от встречи с занимающим должность президента Молдовы Игорем Додоном, объяснив это отсутствием компетенций у Додона в переговорном процессе и, соответственно, нецелесообразностью подобных встреч.

Известно, что внезапная смена позиции лидера Приднестровья связана с оказанным на него в Москве давлением.


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