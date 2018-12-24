Москва заявляет об утере доверия к Белоруссии ...

Россия обвинила Белоруссию в желании получения только односторонних выгод, а доверие России к своему союзнику Белоруссии утрачено.

Об этом заявил во вторник журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов перед встречей президентов России и Беларуси в Москве.

«Мы говорим: нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь. Вы — наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — сказал Силуанов.

Отношения должны быть равновыгодными, «мы не настолько братья, чтобы все наши субсидии [отдавать]», объяснил Силуанов. «У нас есть недоверие к работе вашей таможни. Пусть тогда наши таможенники работают вместе с вашими, наладим обмен данными», — предложил вице-премьер.

Он напомнил про «все эти растворители», санкционку, которая идет в Россию через Белоруссию, подакцизные товары — «сигареты низких сортов», тоже нелегально попадающие на российский рынок из Белоруссии.

Как сообщает РБК, несколько лет назад российская сторона обвиняла Минск в реэкспорте нефтепродуктов, полученных из российской нефти, под видом растворителей и разбавителей. Россия поставляет нефть и нефтепродукты в Белоруссию беспошлинно, но Минск был обязан перечислять пошлину от экспорта нефтепродуктов за пределы Таможенного союза в российский бюджет. Разбавители и растворители не входили в перечень продуктов, облагаемых пошлиной.

Кроме того, в России считают, что больше всего нелегальных сигарет из Белоруссии попадает в Россию, в годовом выражении физические объемы составляют около 5,5 млрд штук, а в приграничных регионах — в Брянской и Смоленской областях — доля таких сигарет составляет 21% в общем объеме продаж.

Накануне, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Минске, что Россию уже сложно называть «братским государством», потому что «в России это не воспринимается». 25 декабря в Москве проходит встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.