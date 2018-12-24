Додон в Приднестровье попросил не воспринимать всерьез поведение своей фракции в парламенте ...

(ВИДЕО) В ходе переговоров с лидером Приднестровья, занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон предложил обращать внимание не на позицию контролируемой им фракции Партии социалистов, а на промульгируемые им законы, даже если они не устраивают фракцию.

Как передает Первый приднестровский телеканал, в ходе прошедших 25 декабря в Бендерах переговоров основной темой было решение так называемой «телефонной проблемы», предусматривающей выдачу лицензии мобильного оператора тираспольской компании «Интерднестрком».

В этой связи участвовавший в переговорах глава внешнеполитического ведомства непризнанной приднестровской республики Виталий Игнатьев сообщил, что в ходе переговоров Додону был задан вопрос относительно поведения фракции Партии социалистов, покинувшей зал парламента на момент голосования соответствующего закона. Игнатьев отметил, что по этому поводу даже был получен ответ со стороны Додона, который «был принят к сведению».

«Результат состоит в том, что закон уже был промульгирован и есть основания полагать, что уже в ближайшее время на практике мы увидим какие-то конкретные действия», - сообщил Виталий Игнатьев по поводу имевших место разногласий Додона и контролируемой им фракции ПСРМ в парламенте Молдовы.

Сам же Додон пока ничего не сообщал по поводу упомянутой темы в ходе прошедших в Бендерах переговоров.