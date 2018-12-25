В Украине заканчивается режим военного положения ...

Оно было введено в десяти областях Украины на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря.

Военное положение в Украине действовало практически на всем протяжении молдо-украинской границы: с крайней северной точки в Наславче до крайней южной точки в Джурджулештах. Военное положение не было введено в Черновицкой области, которая граничит с Молдовой на небольшом участке - от Кривы до Наславчи.

Режим военного положения действовал в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. В этот период Вооруженные силы Украины провели масштабные сборы резервистов и военнообязанных.

Причиной введения военного положения стало то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками.