Служители Русской православной церкви вступили в партию олигарха Плахотнюка ...

Согласно документам, полученным агентством OMEGA из Секретариата ДПМ, служители церкви активно включились в предвыборную кампанию Демпартии. Часть из них даже являются членами этой партии, несмотря на нарушения уставных документов Митрополии Молдовы, а также нормативных актов Русской православной церкви, в подчинении которой находится Православная церковь Молдовы.

Ниже, приведены примеры только по двум районам: Единецкому и Ниспоренскому. По данным учетных документов, в Единецком районе членами ДПМ являются священники сел Брынзень, Корпачь, Гординешть. Такая же ситуация и в селе Брэтулень, Ниспоренского района, подтверждением чему является ведомость по сбору членских взносов в ДПМ.

Действия священнослужителей противоречат ст.2 Устава Молдавской православной церкви. Кроме того, 2 февраля 2011 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви определил, что «недопустимо участие лиц в священном сане и монашествующих в предвыборной агитации и их членство в политических организациях».

Агентство OMEGA готово предоставить право на реплику представителям Митрополии Молдовы по этому поводу.