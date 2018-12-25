[tweetnews]// В партии Додона произошел раскол после обнародования партийного списка
|
Активисты одного из районных комитетов Партии социалистов заявили о выходе из партии в связи с отказом руководства ПСРМ включить в предвыборный список представителя района.
Продолжение - в следующих выпусках...
|
Загрузка...
Похожие новости
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ