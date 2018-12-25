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[tweetnews]// В партии Додона произошел раскол после обнародования партийного списка

Опубликовано : 26 декабрь 2018 г. 19:32 | Просмотров: 839 | Категория: [tweetnews]

Активисты одного из районных комитетов Партии социалистов заявили о выходе из партии в связи с отказом руководства ПСРМ включить в предвыборный список представителя района.

Продолжение - в следующих выпусках...


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