Раскол в Партии социалистов из-за предвыборного списка
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После того, как руководство ПСРМ проигнорировало активистов Рышканского района, отказав им в представительстве в будущем парламенте, партию покинул один из советников городского совета Рышкан.
Во вторник, на заседании городского совета Рышкан советник от ПСРМ Марин Кукоряну заявил о несогласии с политикой партии и присоединении к фракции Демпартии Молдовы.
Как сообщили агентству OMEGA источники в рышканском офисе ПСРМ, его шаг был продиктован тем, что контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов отказалась включать в избирательный список представителя Рышканского района Владимира Миздренко, чьи шансы по одномандатному округу призрачны.
Во вторник Партия социалистов, в присутствии Игоря Додона,
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