Полправительства баллотируется от партии олигарха Плахотнюка ...

Избираться от правящей Демпартии Владимира Плахотнюка будут даже министры, чьи сферы ответственности являются по закону деидеологизированными, такие как Минобразования или МВД.

Согласно организованной через подконтрольный ДПМ сайт deschide.md, по одномандатным округам от партии Плахотнюка будут выставлены министр внутренних дел Александр Жиздан (Новоаненский округ), министр образования Моника Бабук (Яловенский округ), министр сельского хозяйства Николай Чубук (Каларашский округ), министр экономики Кирилл Габурич (31-й Кишиневский округ), глава Агентства по безопасности пищевых продуктов Ион Сула (Рэзенский округ).

Сам премьер-министр Павел Филип выдвинет свою кандидатуру в Страшенском округе.

Кроме того, баллотироваться будут и большинство предстваителей правительства в регионах, а также председатели районов.

По поводу выдвижения главы МВД Александрам Жиздана, известно, что это решение было им принято в качестве "оправдания доверия" перед Владимиром Плахотнюком, после чего министр был изобличен в одной из коррупционных схем. Также известно, что в будущем правительстве "место Жиздана" уже обещано нынешнему заместителю главы полиции Георгию Кавкалюку.