Партия Додона не видит перспектив для своих кандидатов в Бельцах ...

Контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов не видит шансов на победу своих кандидатов в Бельцах, являющихся вторым по значению городом Молдовы.

Такой вывод можно сделать, проанализировав опубликованный Партией социалистов список кандидатов на предстоящих парламентских выборах.

Нынешний депутат Александр Нестеровский, ответственный за деятельность ПСРМ в Бельцах, даже не включен в партийный список кандидатов.

Другой представитель партии Додона – Александр Усатый, которого ПСРМ выдвигала на выборы мэра Бельц, включен в список под явно непроходным 31-м номером.

В то же время, оба кандидата будут выдвинуты по двум одномандатным округам в Бельцах, имея явноминимальные шансы на победу.

На прошедших 20 мая 2018 года выборах мэра Бельц, поддерживаемый Игорем Додоном Александр Усатый набрал чуть больше 19% голосов.