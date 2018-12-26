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Партия Додона не видит перспектив для своих кандидатов в Бельцах

Опубликовано : 27 декабрь 2018 г. 12:48 | Просмотров: 496 | Категория: Власть

Контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов не видит шансов на победу своих кандидатов в Бельцах, являющихся вторым по значению городом Молдовы.

Такой вывод можно сделать, проанализировав опубликованный Партией социалистов список кандидатов на предстоящих парламентских выборах.

Нынешний депутат Александр Нестеровский, ответственный за деятельность ПСРМ в Бельцах, даже не включен в партийный список кандидатов.

Другой представитель партии Додона – Александр Усатый, которого ПСРМ выдвигала на выборы мэра Бельц, включен в список под явно непроходным 31-м номером.

В то же время, оба кандидата будут выдвинуты по двум одномандатным округам в Бельцах, имея явноминимальные шансы на победу.

На прошедших 20 мая 2018 года выборах мэра Бельц, поддерживаемый Игорем Додоном Александр Усатый набрал чуть больше 19% голосов.


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