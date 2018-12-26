Путин ждет «стабильности и спокойствия» перед своим визитом в Молдову ...

Как заявил Додон в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova, если в Молдове будет «стабильно и спокойно», то президент России, может приехать уже в следующем году.

«С его последнего визита в Молдову прошло более 10 лет. Идеальный вариант – это вторая половина 2019 года, потому что первая половина – это парламентские выборы, формирование большинства, правительства, а если не будет большинства, возможны досрочные парламентские выборы во второй половине года», - подчеркнул Додон.

В то же время, Додон уточнил, что визит Путина в Молдову может состояться и раньше, «в зависимости от ситуации внутри страны».

Додон не сообщил, какие именно проблемы «внутри страны» являются препятствием визиту Владимира Путина в Молдову.