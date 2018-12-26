Основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва признан неподкупным ...

Бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор, осужденный на 7,5 лет тюрьмы за банковскую «кражу века», получил «сертификат о неподкупности», который позволит ему участвовать в выборах.

О своем участии в выборах Шор объявил в четверг, заявив, что он выдвинет свою кандидатуру не только по Оргеевскому избирательному округу, но и возглавит предвыборный список своей партии.

Сделав свое объявление, Шор сообщил, что намерен возглавить правительство, которое тоже он переведет из Кишинева в Оргеев.

Также в четверг, активисты Шора были организованно свезены почти двумя десятками автобусов ко Дворцу Республики, где Шор подал документы для регистрации своей партии в избирательной кампании по выборам в парламент, которые пройдут 24 февраля.

«Сегодня открывается новая страница в политической истории Республики Молдова. Мы идем к победе. Мы команда профессионалов готова взвалить на себя все трудности управления страной. Три с половиной года тому назад я взял на себя ответственность управлением Оргеева и сегодня мне не стыдно смотреть людям в глаза, поскольку я выполнил все, что обещал. Мы победим!», заявил Илан Шор, обращаясь к своим сторонникам.

Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Это решение было принято еще 21 июня 2017 года. Несмотря на это, Шор, пользующийся протекцией молдавских властей не просто находится на свободе, но и свободно выезжает за границу Молдовы.