Кишинев обвинил Евросоюз в предвзятом и политически мотивированном отношении к Молдове ...

Председатель парламента Молдовы обрушился с очередными обвинениями в связи с принятым в Евросоюзе решением об отказе в выделении транша макрофинансовой помощи Молдове, как следствие нарушения молдавскими властями норм демократии.

Свои обвинения в предвзятом политически мотивированном отношении к Молдове со стороны чиновников Евросоюза и ряда евродепутатов Канду высказал в четверг в ходе своей итоговой пресс-конференции.

Канду отметил, что его не особо беспокоит отказ Евросоюза выделить обещанный транш макрофинансовой помощи в связи с грубыми нарушениями норм демократии, допущенными молдавскими властями. В этой связи председатель молдавского парламента напомнил журналистам, что «макрофинансовая помощь является по большей части займом для Молдовы, который выделялся в случае выполнения целого ряда условий». «В результате внедренных нами реформ, мы могли обеспечить экономический рост и увеличение бюджетных поступлений за последние три года с более чем на 15 миллиардов леев сверх запланированного. Это говорит о том, что мы имеем достаточно денег на инвестиции в социальные проекты, инфраструктуру и много другое и не имеем необходимости в одолженных деньгах», - заявил Андриан Канду.

Он особенно подчеркнул возможность того, что «новый парламент и новое правительство может более не нуждаться в макрофинансовой помощи и отказаться от тех займов, которые мы намеревались взять в Евросоюзе. И будем опираться на другие финансовые обязательства с ЕС, с МВФ, с ВБ, с нашими партнерами».

Канду отметил, что Резолюция Европарламента, во многом определившая позицию Евросоюза по отказу в выделении макрофинансовой помощи, является исключительно политическим документом, носящим предвыборный характер.

«Европарламент является политическим инструментом и выразителем воли определенных политических сил. Поэтому, я ответственно заявляю, что расцениваю Резолюцию Европейского парламента политическим актом, имеющим политический, в том числе предвыборный интерес», - подчеркнул Канду.

Более того, по мнению спикера парламента Молдовы, утвержденная голосами большинства евродепутатов Резолюция «не является результатом профессионального анализа происходящего в Республике Молдова». «Она является политической оценкой, поставленной парламентским большинством в Европарламенте», - подчеркнул он.

В то же время, месяцем ранее, комментируя Резолюцию Европарламента по Молдове, Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко обратил внимание молдавских властей на то, что этот документ не является выразителем воли лишь части евродепутатов, как это часто заявляют лидеры правящей в Молдове Демпартии.

«Ни в коем случае нельзя считать решение Евросоюза по Молдове результатом решения части или небольшого количества политических групп Европейского парламента. Было большинство голосов почти всех партий. И было несущественное количество голосов против. Можем сказать, что твердость решений очевидна и что они являются выражением позиции институтов, а также всех 28 стран-членов ЕС», - заявил посол Евросоюза в эфире телеканала TVC21, комментируя важность Резолюции Европарламента.

Ранее уже сообщалось, что 14 ноября Европарламентом была принята самая жесткая за всю историю взаимоотношений с Евросоюзом Резолюция в отношении Молдовы, в которой были осуждены нарушения норм демократии молдавскими властями.

Доклад был принят голосами 396 евродепутатов при 76 голосах «против» и 186 воздержавшихся.

В самом жестком документе в отношении Молдовы даны чрезвычайно негативные оценки действий руководства Молдовы по выполнению подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В документе впервые было указано имя лидера правящей Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка, который открыто обвиняется в том, что по его распоряжению возбужден ряд политических уголовных дел. Европарламент также призвал Совет ЕС рассмотреть возможность введения персональных санкций против лиц, вовлеченных в кражу миллиарда.

Позже, было официально объявлено о том, что выделение макрофинансовой помощи со стороны ЕС будет заморожено до тех пор, пока молдавские власти не обеспечат верховенство закона и демократии.