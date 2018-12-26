Все арестованные Россией украинские моряки объявили себя военнопленными ...

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

«По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленных украинских моряков заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня», - написал он.

Ранее уже сообщалось, что 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский военный буксир, совершавший вместе с другими кораблями плановый переход из Одессы в Мариуполь. Все находившиеся на украинских кораблях моряки были арестованы российскими властями и находятся сейчас в московском СИЗО «Лефортово». Украинских военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы, им грозит до 6 лет лишения свободы.