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Агентство по неподкупности проигнорировало обвинения парламента в отношении Плахотнюка

Опубликовано : 28 декабрь 2018 г. 12:56 | Просмотров: 253 | Категория: Власть

(DOC) Олигарх и лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк получил «сертификат о неподкупности», несмотря на то, что парламент выдвинул в отношении Плахотнюка одни из наиболее серьезные обвинения, которые когда-либо вменялись в вину молдавским политикам.

Национальное агентство по неподкупности проигнорировало никем не отмененное до сих пор постановление парламента от 13 февраля 2013 года, когда парламент выразил вотум недоверия Владимиру Плахотнюку, занимавшему тогда должность первого вице-председателя парламента.

Полученный Плахотнюком «сертификат о неподкупности» позволил ему зарегистрировать свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах.

Упомянутое постановление парламента фигурирует в регистре нормативных актов под номером 5 от 13 февраля 2013 года.

Особое внимание обращает на себя Информационная нота, являющаяся его неотъемлемой частью, без которой ни один проект постановления или закона не регистрируется в парламенте. В ней недвусмысленно заявлено, что «репутация и неподкупность г-на Плахотнюка были скомпрометированы обвинениями, принесенными национальными и международными структурами, а также общественным мнением».

Согласно этому документу, решение об отставке Плахотнюка было принято законодателями в связи «с нанесенным им уроном имиджу парламента и Молдовы в целом».

«С момента назначения и до сих пор, г-н Плахотнюк неоднократно обвинялся в наличии у него двойной идентичности, в участии в рейдерских атаках, а также в целом ряде других видах деятельности, которые наносят ущерб имиджу парламента и Молдовы в целом.

Сегодня мы находимся в условиях, когда дурная слава г-на Плахотнюка уже выходит за пределы границ Республики Молдова, очерняя таким образом не только все государственные учреждения, но и народ в целом. В условиях, когда европейская интеграция является основной целью государства, дерзкие действия г-на Плахотнюка возникает целый ряд больших вопросов со стороны наших европейских партнеров.

Учитывая, что репутация и неподкупность г-на Плахотнюка были скомпрометированы обвинениями, принесенными национальными и международными структурами, а также общественным мнением, существуют четкие предпосылки поставить вопрос о законности его нахождения в должности первого вице-председателя парламента.

Считаем, что парламент, являясь высшим представительным органом народа и единственным законодательным органом государства, не может быть возглавлен человеком, сомнительная репутация которого ставит под угрозу доверие граждан к государственным органам власти», - подчеркивается в документе, на основании которого большинство депутатов выразило недоверие Владимиру Плахотнюку.

Тогда, зная о наличии политической воли депутатов, пытаясь избежать позора, Плахотнюк в спешном порядке зарегистрировал свое заявление об отставке, которое было принято явочным порядком уже после утверждения вышеназванного постановления парламента.

Примечательно, что формулировки, с которыми Плахотнюк был отправлен в отставку сравнимы лишь с формулировками, по которым с должности председателя парламента был уволен однопартиец Плахотнюка - Мариан Лупу. 25 апреля 2013 года Лупу был уволен за то, что «грубо нарушил положения Конституции и законодательства Республики Молдова, поставил под угрозу демократию и правовое государство». За такую формулировку тайным голосованием проголосовали 76 депутатов парламента.


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