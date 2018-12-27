Украина полностью вытеснила Молдову с трассы Одесса-Рени ...

В пятницу в Паланке был открыт совместный пункт пропуска на молдо-украинской границе, который полностью находится на территории Молдовы, оставляя Украине право беспрепятственного прохождения по трассе Одесса-Рени, более 7 километров которой проходит по молдавской территории.

Совместный пункт пропуска Паланка-Маяки-Удобное был открыт в присутствии премьер-министра Молдовы Павла Филипа и президента Украины Петра Порошенко.

Участок автодороги Одесса-Рени в районе населенного пункта Паланка Республики Молдова протяженностью в 7,7 километров был передан в эксплуатацию и под юрисдикцию Украины согласно Дополнительному протоколу к Договору между Украиной и Молдовой о государственной границе, подписанному 18 августа 1999 года.

30 июня 2011 года в Кишиневе, в результате тайных переговоров, был подписан Акт определения и закрепления на местности границ участка автомобильной дороги Одесса-Рени в районе молдавского села Паланка, а также земельного участка, по которому она проходит. В то же время, украинской стороне был отдан не только соответствующий участок дороги Одесса-Рени, протяженностью в 7,7 км, но и прилегающие земли, общей площадью порядка 10 га, несмотря на то, что соглашением между Украиной и Молдовой определено, что «Переданный участок является собственностью Украины на территории Республики Молдова».

Участок дороги является частью автотрассы длиной 310 км, связывающей юго-западную часть Одесской области с остальной частью Украины.

Модернизированный пункт пропуска был построен исключительно на территории Молдовы, позволив Украине полностью и безо всяких ограничений пользоваться автотрассой Одесса-Рени, часть которой (7,7 км) проходит по территории Молдовы.

Строительство велось за деньги Евросоюза (4,5 млн Евро) и Молдовы (1,7 млн Евро), а проект реализовывался Программой ООН по развитию.