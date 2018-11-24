Франция и Германия потребовали от России немедленного освобождения украинских моряков ...

Канцлер Германии и президент Франции выступили с Совместным заявлением , в котором потребовали от России немедленного и безусловного освобождения арестованных украинских моряков, а также обеспечения беспрепятственного прохождения судов через Керченский пролив.

«Они тоже должны иметь возможность отметить предстоящие праздники в кругу семьи», - говорится в опубликовано в пятницу совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как сообщает Deutsche Welle, лидеры Франции и Германии также выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, применения военной силы в Керченском проливе, и злоупотреблений при контроле Азовского моря.

Одновременно Меркель и Макрон приветствовали договоренности о перемирии в Донбассе на период новогодних праздников. Они подтвердили, что будут в дальнейшем прилагать усилия для реализации минских соглашений.

Ранее уже сообщалось, что накануне все арестованные Россией украинские моряки объявили себя военнопленными.

25 ноября российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский военный буксир, совершавший вместе с другими кораблями плановый переход из Одессы в Мариуполь. Все находившиеся на украинских кораблях моряки были арестованы российскими властями и находятся сейчас в московском СИЗО «Лефортово». Украинских военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы, им грозит до 6 лет лишения свободы.