МЕНЮ
Twitter
﻿ 109
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:54  

Актер Владимир Зеленский может стать фаворитом президентских выборов в Украине

15:39  

Франция и Германия потребовали от России немедленного освобождения украинских моряков

13:37  

Украина полностью вытеснила Молдову с трассы Одесса-Рени

12:56  

Агентство по неподкупности проигнорировало обвинения парламента в отношении Плахотнюка

08:21  

Кишинев обвинил Евросоюз в предвзятом и политически мотивированном отношении к Молдове

00:42  

Все арестованные Россией украинские моряки объявили себя военнопленными
все новости

Актер Владимир Зеленский может стать фаворитом президентских выборов в Украине

Опубликовано : 28 декабрь 2018 г. 16:54 | Просмотров: 181 | Категория: Мир

В случае выхода во второй тур, Зеленский побеждает, как у нынешнего президента Украины Петра Порошенко, так и у бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно данным исследования, в любой паре, с участием Владимира Зеленского во втором туре выборов, актер побеждает.

Если во втором туре выборов президента Украины встретятся лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, то Тимошенко может с минимальным отрывом уступить шоумену.

Так, в паре Тимошенко - Зеленский: 21% опрошенных проголосовал бы за Зеленского, а 20% - за Тимошенко.

Если бы во второй тур попали Порошенко и Зеленский, зи Зеленского проголосовали бы 22% населения, за Порошенко - 17%. Ни за одного из них не готовы проголосовать 37%, еще 13,5% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 11% не определились.

В то же время, в общем рейтинге 33 политиков, первые два места занимают Юлия Тимошенко (16,1%) и действующий президент Петр Порошенко (13,8%). Третье место в рейтинге занял актер Владимир Зеленский с 8,8%

На третьем месте актер Владимир Зеленский - 8,8% тех, кто собирается участвовать в выборах президента.

Заявленная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

О своем возможном участии в запланированных на 31 марта выборах президента Украины актер и шоумен Владимир Зеленский заявил 25 декабря в интервью Дмитрию Гордону.

О том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины, разговоры начались в конце 2016 года. Тогда на экраны вышла кинокомедия "Слуга народа 2", в которой Зеленский сыграл президента Украины Василия Голобородько.
Владимир Зеленский является главой студии «Квартал 95».


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Актер Владимир Зеленский может стать фаворитом президентских выборов в Украине

Актер Владимир Зеленский может стать фаворитом президентских выборов в Украине ...

Просмотров: 181
Франция и Германия потребовали от России немедленного освобождения украинских моряков

Франция и Германия потребовали от России немедленного освобождения украинских моряков ...

Просмотров: 272
Все арестованные Россией украинские моряки объявили себя военнопленными

Все арестованные Россией украинские моряки объявили себя военнопленными ...

Просмотров: 708
В Украине заканчивается режим военного положения

В Украине заканчивается режим военного положения ...

Просмотров: 544
Москва заявляет об утере доверия к Белоруссии

Москва заявляет об утере доверия к Белоруссии ...

Просмотров: 1915
Институт российского теоретика левого движения Кагарлицкого признан «иностранным агентом»

Институт российского теоретика левого движения Кагарлицкого признан «иностранным агентом» ...

Просмотров: 454
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8095
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 30960
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 30855
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9699
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 64074
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46013
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 19873
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 19126
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15351
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 14970
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 13572
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Просмотров: 13147
ВЛАСТЬ
Украина полностью вытеснила Молдову с трассы Одесса-Рени

Украина полностью вытеснила Молдову с трассы Одесса-Рени

12:56  Агентство по неподкупности проигнорировало обвинения парламента в отношении Плахотнюка
08:21  Кишинев обвинил Евросоюз в предвзятом и политически мотивированном отношении к Молдове
ЛЮДИ
Ушел из жизни Евгений Ткачук

Ушел из жизни Евгений Ткачук

29.11.2018  Умер легендарный советский футболист
25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва признан неподкупным

Основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва признан неподкупным

02.12.2018  У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2018 (135)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker