Актер Владимир Зеленский может стать фаворитом президентских выборов в Украине ...

В случае выхода во второй тур, Зеленский побеждает, как у нынешнего президента Украины Петра Порошенко, так и у бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно данным исследования, в любой паре, с участием Владимира Зеленского во втором туре выборов, актер побеждает.

Если во втором туре выборов президента Украины встретятся лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, то Тимошенко может с минимальным отрывом уступить шоумену.

Так, в паре Тимошенко - Зеленский: 21% опрошенных проголосовал бы за Зеленского, а 20% - за Тимошенко.

Если бы во второй тур попали Порошенко и Зеленский, зи Зеленского проголосовали бы 22% населения, за Порошенко - 17%. Ни за одного из них не готовы проголосовать 37%, еще 13,5% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 11% не определились.

В то же время, в общем рейтинге 33 политиков, первые два места занимают Юлия Тимошенко (16,1%) и действующий президент Петр Порошенко (13,8%). Третье место в рейтинге занял актер Владимир Зеленский с 8,8%

На третьем месте актер Владимир Зеленский - 8,8% тех, кто собирается участвовать в выборах президента.

Заявленная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

О своем возможном участии в запланированных на 31 марта выборах президента Украины актер и шоумен Владимир Зеленский заявил 25 декабря в интервью Дмитрию Гордону.

О том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины, разговоры начались в конце 2016 года. Тогда на экраны вышла кинокомедия "Слуга народа 2", в которой Зеленский сыграл президента Украины Василия Голобородько.

Владимир Зеленский является главой студии «Квартал 95».