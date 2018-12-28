Власти обещают снизить цену на страховки автомобилей
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Снижение цен затронет не только полис обязательного страхования автогражданской ответственности, но и «Зеленую карту».
Цены на них должны будут снизиться на 15% с 1 февраля будущего года.
Как заявили журналистам представители Национальной комиссии по финансовому рынку, изменения в цене обусловлены принятым ранее решением НКФР об исключении суммы комиссионов, взимаемых брокерами, посредниками между страховыми компаниями и покупателями.
«Цена полисов внутреннего и внешнего обязательного страхования автогражданской ответственности сократится примерно на 15%. Если говорить в леях – снижение составит от 60 до 150 леев», - сообщила начальник Главного управления страхования НКФР Татьяна Чобану.
Сегодня минимальная цена «Зеленой карты» (15 дней) для Украины и Беларуси составляет 3.99 евро. Этот же документ, распространяемый еще и на Россию, обходится в 26,1 евро. «Зеленая карта» для поездки в страны ЕС стоит 41,02 евро.
Полис обязательного страхования автогражданской ответственности на 12 месяцев стоит от 285 леев и зависит от объема двигателя, возраста водителя, количества водителей автомобиля, а также количества ДТП, в которых был вовлечен автомобиль.
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