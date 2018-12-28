МЕНЮ
Twitter
﻿ 50
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

28.12.2018  

Украинский министр готов обменять свои показания России на экстрадицию Януковича в Украину

28.12.2018  

Власти обещают снизить цену на страховки автомобилей

28.12.2018  

Актер Владимир Зеленский может стать фаворитом президентских выборов в Украине

28.12.2018  

Франция и Германия потребовали от России немедленного освобождения украинских моряков

28.12.2018  

Украина полностью вытеснила Молдову с трассы Одесса-Рени

28.12.2018  

Агентство по неподкупности проигнорировало обвинения парламента в отношении Плахотнюка
все новости

Власти обещают снизить цену на страховки автомобилей

Опубликовано : 28 декабрь 2018 г. 23:26 | Просмотров: 141 | Категория: Власть

Снижение цен затронет не только полис обязательного страхования автогражданской ответственности, но и «Зеленую карту».

Цены на них должны будут снизиться на 15% с 1 февраля будущего года.

Как заявили журналистам представители Национальной комиссии по финансовому рынку, изменения в цене обусловлены принятым ранее решением НКФР об исключении суммы комиссионов, взимаемых брокерами, посредниками между страховыми компаниями и покупателями.

«Цена полисов внутреннего и внешнего обязательного страхования автогражданской ответственности сократится примерно на 15%. Если говорить в леях – снижение составит от 60 до 150 леев», -  сообщила начальник Главного управления страхования НКФР Татьяна Чобану.

Сегодня минимальная цена «Зеленой карты» (15 дней) для Украины и Беларуси составляет 3.99 евро. Этот же документ, распространяемый еще и на Россию, обходится в 26,1 евро. «Зеленая карта» для поездки в страны ЕС стоит 41,02 евро.

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности на 12 месяцев  стоит от 285 леев и зависит от объема двигателя, возраста водителя, количества водителей автомобиля, а также количества ДТП, в которых был вовлечен автомобиль.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Власти обещают снизить цену на страховки автомобилей

Власти обещают снизить цену на страховки автомобилей ...

Просмотров: 141
Украина полностью вытеснила Молдову с трассы Одесса-Рени

Украина полностью вытеснила Молдову с трассы Одесса-Рени ...

Просмотров: 5606
Агентство по неподкупности проигнорировало обвинения парламента в отношении Плахотнюка

Агентство по неподкупности проигнорировало обвинения парламента в отношении Плахотнюка ...

Просмотров: 626
Кишинев обвинил Евросоюз в предвзятом и политически мотивированном отношении к Молдове

Кишинев обвинил Евросоюз в предвзятом и политически мотивированном отношении к Молдове ...

Просмотров: 646
Основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва признан неподкупным

Основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва признан неподкупным ...

Просмотров: 3102
Путин ждет «стабильности и спокойствия» перед своим визитом в Молдову

Путин ждет «стабильности и спокойствия» перед своим визитом в Молдову ...

Просмотров: 778
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8104
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 30972
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 30865
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9709
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 64081
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46017
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 19888
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 19131
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15356
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 15269
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 13577
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Просмотров: 13149
ВЛАСТЬ
Власти обещают снизить цену на страховки автомобилей

Власти обещают снизить цену на страховки автомобилей

28.12.2018  Украина полностью вытеснила Молдову с трассы Одесса-Рени
28.12.2018  Агентство по неподкупности проигнорировало обвинения парламента в отношении Плахотнюка
28.12.2018  Кишинев обвинил Евросоюз в предвзятом и политически мотивированном отношении к Молдове
ЛЮДИ
Ушел из жизни Евгений Ткачук

Ушел из жизни Евгений Ткачук

29.11.2018  Умер легендарный советский футболист
25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва признан неподкупным

Основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва признан неподкупным

02.12.2018  У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2018 (137)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker