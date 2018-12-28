Украинский министр готов обменять свои показания России на экстрадицию Януковича в Украину ...

Об этом глава МВД Украины написал в соцсетях, комментируя информацию в СМИ о запросе Генпрокуратуры РФ украинским коллегам относительно привлечения его к уголовной ответственности за препятствование проведению выборов в аннексированном Россией Крыму.

В этой связи Аваков отметил, что тогда его решение было принято в соответствии с официальной нотой МИД Украины, в которой выражалось требование к Российской Федерации не проводить свои выборы в украинской автономной республике Крым и украинских городах Симферополь и Севастополь.

«Комментирую появившиеся в СМИ документы по этому делу только по причине курьезности подхода: Генеральная прокуратура РФ выражает готовность оказывать Генпрокуратуре Украины правовую помощь в расследовании дел, участниками которых являются Россия и Украина. В этом случае, я готов дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича», - написал Аваков.

Бывший президент Украины Виктор Янукович находится в России после того, как в феврале 2014 года он был отстранен от власти. Тогда, Янукович был вывезен в Россию с использованием российских спецслужб.