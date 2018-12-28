Штангистке из Молдовы грозит пожизненная дисквалификация за использование допинга
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Бронзовый призер Чемпионата мира в Ашгабате, молдованка Кристина Йову, выступавшая на чемпионате за Румынию, может быть пожизненно дисквалифицирована в связи с новым допинговым скандалом.
Йову обвиняют в нарушении антидопинговых правил Международной федерации. Обвинения строятся на показаниях свидетелей и документах, а не на положительных результатах теста.
Ранее Кристину Йову уже уличали в допинге на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году (тогда выступала за Молдову) и в 2013, когда она представлял Азербайджан.
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