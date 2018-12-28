Штангистке из Молдовы грозит пожизненная дисквалификация за использование допинга ...

Бронзовый призер Чемпионата мира в Ашгабате, молдованка Кристина Йову, выступавшая на чемпионате за Румынию, может быть пожизненно дисквалифицирована в связи с новым допинговым скандалом.

Йову обвиняют в нарушении антидопинговых правил Международной федерации. Обвинения строятся на показаниях свидетелей и документах, а не на положительных результатах теста.

Ранее Кристину Йову уже уличали в допинге на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году (тогда выступала за Молдову) и в 2013, когда она представлял Азербайджан.