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Штангистке из Молдовы грозит пожизненная дисквалификация за использование допинга

Опубликовано : 29 декабрь 2018 г. 11:36 | Просмотров: 127 | Категория: Люди

Бронзовый призер Чемпионата мира в Ашгабате, молдованка Кристина Йову, выступавшая на чемпионате за Румынию, может быть пожизненно дисквалифицирована в связи с новым допинговым скандалом.

Йову обвиняют в нарушении антидопинговых правил Международной федерации. Обвинения строятся на показаниях свидетелей и документах, а не на положительных результатах теста.

Ранее Кристину Йову уже уличали в допинге на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году (тогда выступала за Молдову) и в 2013, когда она представлял Азербайджан.


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