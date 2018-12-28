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Россия ввела эмбарго на поставки товаров из Украины

Опубликовано : 29 декабрь 2018 г. 17:13 | Просмотров: 244 | Категория: Мир

Россия ввела запрет на ввоз с Украины пшеницы, подсолнечного масла, конфет, овощей, фруктов, пива, вина, тракторов, бумаги, турбин, мебели и других товаров.

Перечень из более чем 50 видов продукции содержится в соответствующем постановлении кабмина, опубликованном в субботу на официальном сайте правительства.

Как сообщает ТАСС, перечень также включает шоколад, этиловый спирт, фруктовые соки, икру осетровых, рыбу и рыбные консервы, хлеб и мучные кондитерские изделия, оборудование для обработки сельхозпродукции, двигатели и электрогенераторы, тракторы, коробки передач и вариаторы, трансформаторы, кабели и провода, древесно-стружечные плиты, предметы детской и женской гигиены, ряд других товаров.

Сообщая о новых ограничительных мерах, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что «это - ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины».

Россия оставила за собой право принять решение об отмене этих специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

18 декабря украинское правительство продлило действие введенного ранее эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года. Всего в списке более 30 наименований. В частности, запрещены к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. Запрет касается также железнодорожного оборудования: локомотивов, поездов, вагонов и стрелочных переводов.


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