Додон присвоил себе заслугу Евросоюза по реализации проекта в Тараклии ...

Занимающий должность президента Игорь Додон публично объявил заслугой фонда своей жены ремонт Физкультурно-оздоровительного комплекса в Тараклии, отремонтированного за деньги программы Евросоюза и бюджета Тараклийского районного совета.

Об этом Додон объявил в пятницу, посетив Тараклию с явно предвыборным визитом, приуроченном к открытию комплекса.

«Данный центр был отремонтирован за счет финансовых средств местного бюджета и Благотворительного фонда „Din Suflet”, патронируемого Первой леди страны (Так Додон официально называет свою жену - Ред)», - написал Додон в соцсетях.

В то же время, вице-председатель Тараклийского района Павел Тарлев сообщил, что «президенту Игорю Додону должно быть стыдно за присвоение чужих заслуг и за явный обман своих сограждан, так как так называемый благотворительный фонд первой леди ”Din suflet” не имеет никакого отношения к капитальному ремонту физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тараклия».

В этой связи Тарлев отметил, что на самом деле работы по проектированию и ремонту ФОК были профинансированы программой SARD Евросоюза (450 тыс. леев) и районным бюджетом (около 3 млн. леев). Заказчиком работ была программа SARD.

Кроме того, зам. председателя Тараклийского района уточнил, что посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко лично ему сообщил, что изъявил желание участвовать в официальных мероприятиях по открытию комплекса после капремонта, но организаторы мероприятия не стали его приглашать. Также не были приглашены и представители Программы ООН по развитию, которая внедряла этот проект.