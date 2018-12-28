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Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы

Опубликовано : 30 декабрь 2018 г. 00:02 | Просмотров: 608 | Категория: Власть, Криминал

Врачи судебной медицины обвинили свое руководство в сокрытии убийств, фальшивых экспертизах для оправдания преступников и в отмывании денег при закупках медицинского оборудования.

Об этом сообщает в своем расследовательском материале Центр политик и реформ.

Медики привели целый ряд примеров, в которых преступникам удалось избежать наказания в результате сфальсифицированных  судебно-медицинских экспертиз.

Одним из таких случаев был потрясший всю страну случай, когда в селе Михэйлений Векь, Рышканского района, во время обряда крещения погиб новорожденный ребенок. Изначально, допустивший смерть ребенка священнослужитель был осужден на полтора года тюрьмы. Однако, после повторной экспертизы оказалось, что новорожденный якобы страдал легочной недостаточностью, которая якобы и явилась причиной смерти.

Медики даже называют и конкретные имена руководителей Центра судебной медицины, потребовавших фальсификации результатов экспертизы и стоимость подобных услуг. Среди имен: директор Центра Валерий Савчук, его заместитель Андрей Пэдуре, а также доктор хабилитат в судебной медицине Георге Бачу.

Другой шокирующий факт произошел более 10 лет назад в с.Кожушна, Страшенского района. По словам медиков, там отец был избит до смерти своим сыном, бывшим тогда курсантом Колледжа полиции. Проводивший вскрытие судмедэксперт по просьбе родственников передал родственникам внутренние органы погибшего для отдельного погребения в связи с тем, что из-за опухлостей труп не помещался в гроб.

Впоследствии, в ходе повторной экспертизы после эксгумации проводившие экспертизу врачи Андрей Пэдуре, Валерий Савчук, Василий Шарпе и Георгий Бачу констатировали наступление смерти в результате сердечно-сосудистой недостаточности, на основании чего подозреваемый в убийстве был освобожден из-под ареста. Проводивший первоначальную экспертизу медик спросил потом своих коллег, как можно было определить сердечно-сосудистую недостаточность, если сердца не было в эксгумированном трупе, поскольку все внутренние органы были захоронены отдельно. Сумма взятки за подобную «экспертизу» составила 25 тысяч евро.

О случаях коррупции в руководстве Центра судебной медицины было сообщено в Национальный центр по борьбе с коррупцией. Несмотря на это НЦБК официально уведомил Центр политик и реформ об отсутствии каких-либо уголовных процессов по указанным случаям.

С полной версией расследования о преступлениях судебно-медицинских экспертов можно ознакомиться на сайте Центра.


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