Путин сыграл в хоккей на Красной площади ...

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче «Ночной лиги», который прошел на катке перед Кремлем и завершился предсказуемой победой команды Путина.

Как сообщила пресс-служба президента России, товарищеский хоккейный матч с участием президента России Владимира Путина, главы Минобороны России Сергея Шойгу и звезд хоккея прошел на катке на Красной площади и завершился со счетом 14:10 в пользу команды Путина.

В матче также сыграли знаменитые советские хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.