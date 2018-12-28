Путин сыграл в хоккей на Красной площади
|
Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче «Ночной лиги», который прошел на катке перед Кремлем и завершился предсказуемой победой команды Путина.
Как сообщила пресс-служба президента России, товарищеский хоккейный матч с участием президента России Владимира Путина, главы Минобороны России Сергея Шойгу и звезд хоккея прошел на катке на Красной площади и завершился со счетом 14:10 в пользу команды Путина.
В матче также сыграли знаменитые советские хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.
|
Загрузка...
Похожие новости
МИР
Путин сыграл в хоккей на Красной площади ...Просмотров: 153
Россия ввела эмбарго на поставки товаров из Украины ...Просмотров: 626
Франция и Германия потребовали от России немедленного освобождения украинских моряков ...Просмотров: 687
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ