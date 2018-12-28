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Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Опубликовано : 30 декабрь 2018 г. 00:43 | Просмотров: 152 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче «Ночной лиги», который прошел на катке перед Кремлем и завершился предсказуемой победой команды Путина.

Как сообщила пресс-служба президента России, товарищеский хоккейный матч с участием президента России Владимира Путина, главы Минобороны России Сергея Шойгу и звезд хоккея прошел на катке на Красной площади и завершился со счетом 14:10 в пользу команды Путина.

В матче также сыграли знаменитые советские хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.


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