Следовавший в Кишинев самолет совершил экстренную посадку в Будапеште ...

Самолет авиакомпании Wizz Air, сообщением Брюссель - Кишинев, совершил экстренную посадку в аэропорту Будапешта из-за агрессивного поведения пассажира на борту.

Авиапроисшествие имело место в воскресенье. Самолет, находившийся в воздушном пространстве Венгрии, запросил экстренную посадку в Будапеште.

Об инциденте стало известно от пассажиров, сообщивших об том в соцсетях. Сама же авиакомпания ничего не сообщала о происшествии.

Самолет прилетел в Кишинев почти на полтора часа позже.

В связи с инцидентом и опозданием прилета в Кишинев, этот же самолет совершил вылет в Венецию с задержкой на 1 час 45 минут.