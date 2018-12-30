Следовавший в Кишинев самолет совершил экстренную посадку в Будапеште
|
Самолет авиакомпании Wizz Air, сообщением Брюссель - Кишинев, совершил экстренную посадку в аэропорту Будапешта из-за агрессивного поведения пассажира на борту.
Авиапроисшествие имело место в воскресенье. Самолет, находившийся в воздушном пространстве Венгрии, запросил экстренную посадку в Будапеште.
Об инциденте стало известно от пассажиров, сообщивших об том в соцсетях. Сама же авиакомпания ничего не сообщала о происшествии.
Самолет прилетел в Кишинев почти на полтора часа позже.
В связи с инцидентом и опозданием прилета в Кишинев, этот же самолет совершил вылет в Венецию с задержкой на 1 час 45 минут.
|
Загрузка...
Похожие новости
ЛЮДИ
Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства! ...Просмотров: 217
Ушел из жизни Евгений Ткачук ...Просмотров: 2871
Умер легендарный советский футболист ...Просмотров: 1620
Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский ...Просмотров: 4471
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ