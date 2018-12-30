Путин лично прибыл на место взрыва дома в Магнитогорске
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В Магнитогорске (Челябинская область России) обрушился подъезд многоэтажки, в результате чего четыре человека погибли, судьба еще 35 человек неизвестна.
По предварительным данным, причина обрушения - взрыв бытового газа.
Российские СМИ сообщают, что на место трагедии экстренно прибыл президент России Владимир Путин, где намерен встретиться в Магнитогорске с пострадавшими и руководством региона.
В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 года постройки. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба 35 человек.
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