Путин лично прибыл на место взрыва дома в Магнитогорске ...

В Магнитогорске (Челябинская область России) обрушился подъезд многоэтажки, в результате чего четыре человека погибли, судьба еще 35 человек неизвестна.

По предварительным данным, причина обрушения - взрыв бытового газа.

Российские СМИ сообщают, что на место трагедии экстренно прибыл президент России Владимир Путин, где намерен встретиться в Магнитогорске с пострадавшими и руководством региона.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 года постройки. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба 35 человек.