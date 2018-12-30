Ангела Меркель призвала немцев к единению и вниманию к интересам других ...

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем новогоднем обращении призвала жителей Германии к единению и усвоению «урока двух мировых войн».

«Мы сможем справиться с вызовами нашего времени, только если будем держаться вместе и работать с другими поверх всех границ», - подчеркнула канцлер ФРГ, цитируемая Deutsche Welle. В достижении своих собственных интересов следует «учитывать интересы других», отметила Меркель, в этом состоит «урок двух мировых войн».

Среди важнейших проблем, с которыми столкнулась страна, Меркель перечислила борьбу с изменением климата, «управление и приведение в порядок» потоков миграции и борьбу с международным терроризмом. В Совбезе ООН, место в котором Германия получает на два года, ей предстоит столкнуться с глобальными задачами, подчеркнула канцлер.

Прокомментировала Меркель и свое решения не занимать больше политических постов после завершения этого срока на посту немецкого канцлера. «Демократия живет изменениями, все мы подвластны времени», - подчеркнула она.

29 октября Меркель заявила о том, что намерена отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза, но собирается остаться федеральным канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. В декабре главой ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.