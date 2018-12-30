Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
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Искренне поздравляем всех тех, кто продолжает нас читать с наступающим Новым годом!
Пусть символ этого года принесет достаток и благополучие в дом каждого из вас, веселье и радость, настойчивость характера и бойкость духа, и особенно удачу.
Пусть все неудачи и сложности останутся в уходящем году, а в год Свиньи будет больше человечности и меньше свинства.
С Новым годом!
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