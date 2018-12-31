Шоумен Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на должность президента Украины ...

Шоумен и продюсер, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский объявил о своем решении в новогоднюю ночь на одном из ведущих украинских телеканалов.

«В отличие от наших «великих» политиков я не хотел давать вам пустые обещания. Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа», - заявил Владимир Зеленский.

Согласно рейтингам политиков, Владимир Зеленский уверенно занимает второе место среди ожидаемых кандидатов в президенты, обходя действующего президента Украины Петра Порошенко. Более того, по данным соцопросов, войдя во второй тур, Зеленский побеждает в любой из возможных пар соперников, как у экс-премьера Юлии Тимошенко, так и у действующего президента Петра Порошенко.

Владимир Зеленский - украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии "Квартал-95". Имеет юридическое образование. Поддерживал Евромайдан и во время боевых действий на востоке Украины активно поддерживал украинскую армию.

О том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины, разговоры начались в конце 2016 года. Тогда на экраны вышла кинокомедия "Слуга народа 2", в которой Зеленский сыграл президента Украины Василия Голобородько.

Избирательная кампания по выборам президента Украины началась 31 декабря. День выборов президента Украины назначен на 31 марта.