Переход от диктатуры к демократии: Опыт Германии ...

(ВИДЕО) Опыт Германии по построению свободного и открытого общества после краха тоталитаризма очень актуален в условиях действующего в Молдове тоталитарного режима Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

О том, как создавалась современная немецкая демократия после одной из самых кровавых диктатур в истории - в проекте Федора Крашенинникова на Deutsche Welle.