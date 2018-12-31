Переход от диктатуры к демократии: Опыт Германии
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(ВИДЕО) Опыт Германии по построению свободного и открытого общества после краха тоталитаризма очень актуален в условиях действующего в Молдове тоталитарного режима Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.
О том, как создавалась современная немецкая демократия после одной из самых кровавых диктатур в истории - в проекте Федора Крашенинникова на Deutsche Welle.
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