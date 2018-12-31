В Японии уже обсуждают судьбу россиян с Курильских островов ...

Возможная передача Японии части Курильских островов должна проводиться с учетом мнения проживающих на островах россиян. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи».

«Это [возможная передача островов Японии] должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности [территорий] к Японии», — цитирует российское агентство ТАСС слова японского премьера. Политик подчеркнул, что переговоры с Россией изначально не идут с позиции «уходите отсюда» и будут учитывать позицию россиян.

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов. «Поскольку мы находимся на переломном этапе, мы будем настойчиво добиваться разрешения послевоенных дипломатических проблем Японии», — сказал премьер-министр.

В конце декабря Абэ заявлял, что рассчитывает провести встречу с Владимиром Путиным, посвященную заключению мирного договора, в следующем месяце. По данным источников Mainichi в японском правительстве, встреча лидеров стран может пройти 21 января.

Мирный договор по итогам Второй мировой войны Россия и Япония не могут заключить из-за территориального спора: Токио настаивает на том, что Москва должна вернуть под японскую юрисдикцию четыре острова Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). На встрече с Абэ в сентябре Путин предложил заключить мирный договор до конца года.